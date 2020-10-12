Историк Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, в которой также проживал, информирует ТАСС.

Сегодня в суде начался допрос историка. Ещё в июне на вопрос о своей причастности к преступлению Соколов отказывался отвечать утвердительно.

"Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном", - сообщил он сегодня.

Кроме того, историк признался в хранении оружия и боеприпасов.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.