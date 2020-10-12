В Петербурге от COVID-19 скончался учредитель парка "Рускеала" Артемьев

Создатель горного парка "Рускеала" в Карелии, бизнесмен Александр Артемьев ушёл из жизни в одной из петербургских больниц, не справившись с коронавирусной инфекцией, оповестил в себя "ВКонтакте" глава республики Артур Парфёнчиков.

Благодаря усилиям Артемьева, напомнил карельский губернатор, в регионе появился не только парк, но и фестиваль Ruskeala Simfony, а также знаменитый "Рускеальский экспресс".

"Но самое главное - у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира! Переоценить его вклад в развитие нашей республики невозможно, как невозможно и восполнить эту утрату", - делится переживаниями Парфёнчиков.

Напомним, горный парк "Рускеала" стоит на месте бывшего Рускеальского известкового завода и мраморных карьеров. Артемьев занимался развитием территории ещё с 1990-х годов. С его подачи заброшенные каменоломни превратились в один из самых популярных туристических объектов Карелии.

Фото: страница Артура Парфёнчикова "ВКонтакте"