Миронов призвал и дальше давать льготные кредиты бизнесу на выплату зарплат

Государственная программа по предоставлению предприятиям льготных кредитов на то, чтобы ежемесячно рассчитываться с сотрудниками, закончилась слишком рано, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов, особенно если речь идет о компаниях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. Более того, депутат Госдумы считает, что нужно расширять список кредитуемых организаций, поскольку эпидемиологическая обстановка ухудшается с каждым днем. Если же ничего в этом направлении сделано больше не будет, то, как предрекает политик, Россию ждет всплеск безработицы.

"Ситуация резко обострилась, возвращаются жесткие ограничения, многие предприятия снова оказались в крайне сложной финансовой ситуации. Те, кто ранее получил кредит под зарплату, сегодня стоят перед тяжелым выбором – либо погашать задолженность, либо во что бы то ни стало сохранять рабочие места до весны в расчете на списание долга", - цитирует его слова персональная пресс-служба.

По оценке главного эсера, программа кредитования была хороша собой и доказала свою эффективность. С марта по сентябрь по ней оказали льготную долговую помощь почти 40 тысячам организаций на общую сумму 102,2 млрд рублей.