Два депутата Госдумы досрочно сдают мандаты

На сайте Государственной думы появилось два однотипных документа - это проекты постановлений о досрочном сложении с себя полномочий двух депутатов. В первом случае речь идет о единороссе Валентине Субботе, а во втором - о коммунисте Александре Некрасове. Оба номинально представляют в парламенте интересы жителей европейской части России (Костромская, Ярославская, Ивановская, Брянская, Тульская, Калужская, Смоленская области).

Оба заявления должен будет на текущей неделе рассмотреть комитет нижней палаты Федерального собрания по контролю и регламенту.

Отметим, что депутатов в следующий, VIII созыв Госдумы будут выбирать в сентябре 2021 года. Согласно измененному нынешним летом выборному законодательству, по всей видимости, голосование снова будет проводиться в несколько дней и в таких нетрадиционных местах, как "придомовые территории". Всего, как и прежде, разыграют 450 мандатов.