В Мариинский дворец "привезли" проект бюджета на 2021 год

Проект петербургского бюджета на 2021 год внесли для рассмотрения депутатами ЗакСа, сообщает пресс-служба городского парламента. Главными лицами церемонии стали спикер Вячеслав Макаров и начальники из Смольного - глава комитета финансов Алексей Корабельников и глава бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев.

Макаров выразил уверенность в том, что в следующем году бюджет обязан быть социально ориентированным, и это должно отразиться в приоритете таких расходов, как здравоохранение и борьба с безработицей.

"Все меры поддержки граждан, установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будут сохранены и закреплены в защищенных расходных статьях бюджета. Это касается всех - ветеранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей. Кроме того, мы должны не допустить экономического спада, не позволить положить городскую экономику "на лопатки"", - заявил главный единоросс города, поблагодарив коллег из исполнительной власти.

В свою очередь, Корабельников счел важным заметить единодушие между двумя ветвями городской власти в ходе обсуждения насущной темы и анонсировал уменьшение бюджетного дефицита в следующие годы. Предстоящий 2021 год пока ожидается самым "дефицитным": при доходах в 623,5 млрд рублей расходы составят 710,7 млрд. Доля расходов на здравоохранение достигнет 18%.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.