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12 октября, 18:35

Главы МИД ЕС договорились начать подготовку новых санкций из-за отравления Навального

фото ЗакС политика Главы МИД ЕС договорились начать подготовку новых санкций из-за отравления Навального

Руководители Министерств иностранных дел Евросоюза пришли к консенсусу относительно введения новых антироссийских санкций в рамках дела об отравлении политика Алексея Навального, делится ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство DPA. 

За ограничения "ратуют" Франция и Германия. Предложение уже обсуждалось в рабочих группах Совета ЕС.

В ходе сегодняшней встречи было принято принципиальное политическое решение по этому вопросу, однако список людей, которые должны попасть под санкции, ещё предстоит определить.

На предстоящем 15-16 октября саммите Евросоюзе обсуждение инициативы продолжится.

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