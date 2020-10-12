Адвокат движения "Выход" обжалует приговор, вынесенный убийце активистки Григорьевой

Общественное движение "Выход", выступающее за права сексуальных меньшинств, считает недостаточно строгим приговор, вынесенный Алексею Волнянко, которому дали 8 лет колонии за убийство активистки Елены Григорьевой. По мнению адвоката "Выхода" Ксении Михайловой, преступника осудили не по той уголовной статье, которую он в действительности заслуживал. Речь в данном случае, уверена юрист, нужно вести не о ссоре на бытовой почве, а о убийстве по мотивам ненависти. Санкция по соответствующей статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Версия убийства, установленная судом по показаниям убийцы, на мой взгляд, опровергается материалами дела. А, следовательно, обстоятельства и истинные причины убийства не установлены. Считаю, что подсудимый совершил самооговор, взяв всю вину за убийство на себя, с целью избежать ответственности за более тяжкое преступление", - заявила адвокат.

Михайлова, представлявшая интересы стороны Григорьевой на процессе, будет обжаловать приговор в сторону его ужесточения.

Жестокое убийство имело место в июле прошлого года во дворе в Московском районе, во время совместного распития жертвой и преступником алкогольных напитков. Григорьева известна своим участием в политических акциях, в том числе - в поддержку движения ЛГБТ.