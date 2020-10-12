18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12 октября, 19:22

Адвокат движения "Выход" обжалует приговор, вынесенный убийце активистки Григорьевой

фото ЗакС политика Адвокат движения "Выход" обжалует приговор, вынесенный убийце активистки Григорьевой

Общественное движение "Выход", выступающее за права сексуальных меньшинств, считает недостаточно строгим приговор, вынесенный Алексею Волнянко, которому дали 8 лет колонии за убийство активистки Елены Григорьевой. По мнению адвоката "Выхода" Ксении Михайловой, преступника осудили не по той уголовной статье, которую он в действительности заслуживал. Речь в данном случае, уверена юрист, нужно вести не о ссоре на бытовой почве, а о убийстве по мотивам ненависти. Санкция по соответствующей статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Версия убийства, установленная судом по показаниям убийцы, на мой взгляд, опровергается материалами дела. А, следовательно, обстоятельства и истинные причины убийства не установлены. Считаю, что подсудимый совершил самооговор, взяв всю вину за убийство на себя, с целью избежать ответственности за более тяжкое преступление", - заявила адвокат.

Михайлова, представлявшая интересы стороны Григорьевой на процессе, будет обжаловать приговор в сторону его ужесточения.

Жестокое убийство имело место в июле прошлого года во дворе в Московском районе, во время совместного распития жертвой и преступником алкогольных напитков. Григорьева известна своим участием в политических акциях, в том числе - в поддержку движения ЛГБТ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12 октября, 14:03 Убийца активистки Елены Григорьевой получил более восьми лет колонии

21 июля, 20:55 В Петербурге вспоминают убитую год назад активистку Елену Григорьеву

3 февраля, 12:59 СК завершил расследование убийства активистки Елены Григорьевой

23 декабря 2019, 15:01 Первого подозреваемого в убийстве Григорьевой приговорили к колонии за грабеж

27 августа 2019, 16:22 ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"

5 августа 2019, 9:30 Центр "Э" не стал искать авторов угроз ЛГБТ-активистам из-за блокировки сайта

2 августа 2019, 15:22 Признавшемуся в убийстве Елены Григорьевой мужчине предъявили обвинения

26 июля 2019, 17:22 Подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой заключили под стражу

24 июля 2019, 13:21 Друзья убитой активистки не верят в "бытовуху"

24 июля 2019, 10:32 Получившие угрозы от "Пилы" активисты просят СК найти ее авторов после убийства Елены Григорьевой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:12 Пациенты диализа на обочине борьбы с коронавирусом

20:55 Нижегородец расстрелял толпу людей на остановке общественного транспорта

20:21 Титов предрекает гибель 70% частных предприятий в случае введения нового карантина

19:49 Мариинская больница стала оказывать амбулаторную онкологическую помощь

19:22 Адвокат движения "Выход" обжалует приговор, вынесенный убийце активистки Григорьевой

18:59 На территории Андреевского рынка появится ресторанный квартал

18:52 На дистанционном обучении в Петербурге находятся уже 69 классов

18:35 Главы МИД ЕС договорились начать подготовку новых санкций из-за отравления Навального

18:29 Европейские послы обсудили дело историка Дмитриева в здании МИД

17:58 Застройщик полигона в Шиесе пообещал рекультивировать землю и высадить новые деревья

17:48 Белорусская милиция готова стрелять по протестующим боевыми снарядами

17:20 Депутаты нескольких регионов добиваются расследования нападения на члена ГИК

17:17 "Это вопиюще нелогично": Вишневский просит Беглова снять запрет на публичные мероприятия

16:57 В Мариинский дворец "привезли" проект бюджета на 2021 год

16:55 Председатель правительства Вологодской области заразился коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru