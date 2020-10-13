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9:48

Ленобласть получит более миллиарда рублей на благоустройство 75 объектов

фото ЗакС политика Ленобласть получит более миллиарда рублей на благоустройство 75 объектов

В грядущем, 2021, году в Ленинградской области будут благоустроены 75 различных объектов, требующих внимания, известили в пресс-службе правительства региона.

На все работы федеральный бюджет предоставит 347 млн рублей, ещё 801,4 млн будет выделено из областного. Некоторые конкурсы власти намерены объявить уже в текущем году.

В числе наиболее важных проектов - благоустройство парков в Тосно и Сясьстрое, облагораживание площади Комсомола в Пикалево, набережной реки Охты в Мурино, Садового сквера в Выборге, набережной в Луге, Соборной улицы в Гатчине, площади у ДК в Светогорске и другие.

Кроме того, обещается обустроить и придомовые территории. Данный вид работ будет субсидирован в рамках госпрограммы "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".

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