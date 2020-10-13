Преподавателя из Читы обвинили в оправдании нацизма из-за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

Преподаватель Читинского политехнического колледжа Евгений Ахмылов стал объектом уголовного преследования в рамках дела об оправдании нацизма из-за публикации фото атамана Петра Краснова на сайте "Бессмертного полка", оповещает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

"Он пояснил, что хотел "насолить" организаторам сайта "Бессмертного полка", поскольку не считает их патриотами Родины, и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны", - отмечается в послании судебной инстанции.

Дело Ахмылова будет рассмотрено в особом порядке.

Во время Второй мировой войны атаман Краснов занимал пост начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии. Его признали изменником родины в 1947 году и приговорили к смертной казни.

Фото атамана на сайте "Бессмертного полка" обнаружил аспирант института всеобщей истории РАН.