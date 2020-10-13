COVID-19 обнаружили у почти 14 тысяч россиян: плюс 557 заболевших - в Петербурге

Заболеваемость коронавирусной инфекции побила очередной "рекорд" в России: за минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 13 868 человек - это максимальный показатель с начала пандемии. Соответственно, на сегодняшний день общее количество заразившихся достигло отметки 1 326 178.

За последние 24 часа разбушевавшаяся болезнь погубила ещё 244 граждан. За всё время распространения инфекции она унесла жизни 22 966 россиян.

Излечились при этом 7550 человек, всего выздоровевших - 1 031 785.

Очередной антирекорд по суточному приросту заболевших установила Москва - плюс 4618 новых зараженных. Далее идут Петербург - 557, Московская область - 420, Ростовская область - 277, Нижегородская область - 274.