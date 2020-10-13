Планировку территории для строительства метро до "Пулково" завершат в 2022 году

Подрядчик обещает завершить разработку плана по подготовке территории для возведения продолжения "красной" ветки петербургской подземки до аэропорта "Пулково" к июню 2022 года.

Заказчик работ - комитет по развитию транспортной инфраструктуры, сумма подряда - около 37 млн рублей, указывается в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

К обозначенному сроку разработчик должен подготовить чертежи зон для размещения линейных объектов метро, схемы планировочной структуры и прочую документацию.

О том, что Смольный объявил конкурс на проектирование метро до аэропорта, стало известно в начале сентября. Изначально стоимость контракта составляла 37,4 млн рублей. В конкурсе победило АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", а заявка еще одного участника - ГАУ "НИ и ПИ Градплана города Москвы" - была отклонена из-за некорректной выписки из реестра саморегулируемой организации.