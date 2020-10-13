Режим работы судов Москвы снова ограничат из-за коронавируса

Мосгорсуд снова ограничивает работу судов столицы из-за угрозы распространения коронавируса, передает "Интерфакс".

По словам представителя Мосгорсуда Ульяны Солоповой, в самом столичном горсуде, в районных судах и у мировых судей приостанавливается личный прием граждан председателями судов. Также будет ограничен досуп в здания судов лиц, не участвующих в процессах, в том числе журналистов.

Работа судов в России была ограничена в середине марта Верховным судов в связи с эпидемией коронавируса. Тогда было рекомендовано рассматривать только безотлагательные вопросы и допускать только участников процесса. В мае эти ограничения были отменены.