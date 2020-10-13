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12:55

Минздрав анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса до конца недели

фото ЗакС политика Минздрав анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса до конца недели

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вторую вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать до конца недели, передает "Интерфакс".

Мурашко напомнил, что две российские вакцины проходят клинические исследования, и одна из них – разработка центра имени Гамалеи – уже зарегистрирована.

"Планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал Мурашко.

Речь идет о вакцине, разработанной государственным научным центром "Вектор". Ранее гендирекор центра Ринат Максютов заявлял, что зарегистрировать ее планируется 15 октября.

О регистрации первой вакцины, "Спутник V", объявили 11 августа. Старт массовой вакцинации был намечен на октябрь, при этом одновременно идет третья фаза клинических исследований.

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