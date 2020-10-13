Власти Кипра отменяют выдачу "золотых паспортов" с 1 ноября

Начиная с 1 ноября на Кипре прекращается действие программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, иначе говоря - замораживается выдача так называемых "золотых паспортов", оповестил официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос, которого цитирует РИА "Новости".

Решение было принято на основе договоренности между министрами внутренних дел и финансов Кипра, его поддержали также остальные члены местного правительства.

"Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года", - известил Кусиос.

Вопрос о выдаче "золотых паспортов" был поднят на фоне скандала с видео телеканала "Аль-Джазира". Из него следовало, что власти Кипра выдавали гражданство подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе - гражданам России. Однако МВД Кипра заявило, что все получившие гражданство были проверены властями и их кандидатуры соответствовали условиям.

Добавим, в числе россиян, получивших "золотые паспорта" Кипра, ранее назывались владелец группы ЕСН Григорий Березкин, бывший сенатор от Чувашии, совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети Spar в России Антон Белобрагин, первый замглавы ВЭБ.РФ Михаил Кузолев, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский, первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Людмила Коган и другие.