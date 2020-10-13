Госдума одобрила законопроект о миллионных штрафах за отказ удалять запрещенную информацию в интернете

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалять информацию, признанную запрещенной, сообщается на сайте думы.

Авторы законопроекта – Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Они внесли документ еще в июле. По их мнению, предложенные меры устранят правовой пробел в регулировании ответственности за невыполнение требований закона об информации.

Согласно законопроекту, отказ удалять запрещенную информацию для провайдеров и владельцев сайтов может в будущем обернуться штрафами в 50-100 тысяч рублей для граждан, 200-400 тысяч – для должностных лиц, 800 тысяч – 4 млн рублей – для юрлиц. За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений об изготовлении, приобретении, местах культивирования и методах разработки наркотиков и психотропных веществ предложены штрафы в 100-200 тысяч для граждан, 400-800 тысяч – для должностных лиц и 3-8 млн – для юрлиц.

Повторное нарушение закона может грозить штрафом до 500 тысяч для граждан, до 1 млн – для должностных лиц и до 15 млн – для юридических.

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