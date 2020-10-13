Полиция задержала участников перфоманса в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова в Петербурге

В Петербурге на Большой Морской улице 13 октября во время акции в поддержку обвиняемого в оправдании терроризма в социальных сетях ЛГБТ-активиста Александра Меркулова были задержаны трое участников мероприятия, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Два активиста переоделись в медицинские халаты и изобразили задержание своих товарищей, которые делали вид, что просто прогуливаются на улице. "Врачи" им пояснили, что у людей странный вид или незаконные публикации в социальных сетях.

Практически одновременно с началом акции появились сотрудники полиции, которые потребовали у активистов документы. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что по постановлению правительства Петербурга запрещено проведение публичных мероприятий. Поэтому молодые люди отправляются в 78 отдел полиции для дачи пояснений, заявил полицейский.

Всего на место прибыло 11 человек в форме. В автозак отправились три активиста: Ольга Масина, Владимир Василенко и Александра Шашок.

Обновление 16:15: Задержаны еще двое участников мероприятия: еще один участник перфоманса и Ася Карпина, которая снимала акцию на камеру.

Напомним, Меркулов находится в СИЗО с июля 2020 года. Следователь 8 октября отправил его на вторую психиатрическую экспертизу. Тогда адвокат Меркулова сообщил, что проверка вменяемости его подзащитного займёт около месяца. При этом, по словам юриста, Меркулова могут отправить на экспертизу через одну-две недели - за это время адвокат рассчитывал "отбиться".

Молодого человека обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, он в одном из сообществ "ВКонтакте" якобы размещал посты, одобряющие самоподрыв Михаила Жлобицкого в управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году. Сейчас арест Меркулова продлён до 6 ноября, ему грозит до семи лет лишения свободы.

София Саттарова