Депутата Госдумы Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по госстроительству

Госдума на пленарном заседании приняла постановление об освобождении депутата от "Единой России" Вячеслава Лысакова от должности первого зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Накануне, 12 октября, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил о намерении снять Лысакова с поста в комитете. Он говорил, что должность первого замглавы "одного из ключевых" думских комитетов "не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков".

О каких высказываниях идет речь, Неверов не уточнял. Сам Лысаков считает, что недовольство вызвал его пост в Telegram-канале, опубликованный в апреле. При этом он назвал ожидаемым решение о снятии его с должности замглавы комитета. Депутат напомнил, что не состоит в партии "Единая Россия". В разговоре с РИА "Новости" Лысаков заявил, что теперь он стал "лишним человеком" для единороссов.