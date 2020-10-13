Суд оставил в силе штраф в 15 тысяч рублей Кену за якобы избиение заведующей детсадом

Выборгский районный суд оставил в силе решение Мирового суда о штрафе в 15 тысяч рублей главе петербургского отделения "Альянса учителей" Даниилу Кену. Об этом сам Кен сообщил ЗАКС.Ру.

Ранее исполняющая обязанности заведующей детского сада №5 Выборгского района обвинила Кена в избиении. Он якобы "выкрутил ей руки, поставил лицом к стенке и бил ногами", заявила и.о. заведующей. Сначала дело рассмотрел Мировой суд, который признал Кена виновным по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП) и обязал выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Руководитель профсоюза подал апелляцию в Выборгский районный суд.

По его словам, еще при рассмотрении дела в Мировом суде использовалось недопустимое доказательство - протокол о нарушении, который переписали несколько раз. Кен уточнил, что участия в изменении документа не принимал. Также глава "Альянса учителей" рассказал, что этот протокол, показания потерпевшей, сотрудника полиции и сотрудника детского сада отличаются друг от друга в описании инцидента. При этом, отметил Кен, суд не указал, каким именно показаниям из всех доверяет.

Эти нарушения районного судью не смутили, отметил глава профсоюза. Он уточнил, что заседание прошло очень быстро и без присутствия и.о. заведующей детсадом.

Кен добавил, что планирует обжаловать решение суда.

Напомним, глава профсоюза в 2019 году с представителями Штаба Навального съездил проверить работу детского сада и сделать репортаж из-за информации о том, что воспитателей переводят на другие должности ради отказа от доплат по "майским указам". После этого и.о. заведующей детсада написала на Кена заявление об избиении.

София Саттарова