Полноценный отопительный сезон в Петербурге начнется 15 октября

Регулярный отопительный сезон в Петербурге стартует с 15 октября, сообщили в Смольном.

С этой даты теплоснабжающие организации начнут постоянно отапливать все городские здание. Решение принято на фоне прогноза погоды, обещающего планомерное похолодание. Напомним, в Петербурге отопительный сезон начинается, когда температура воздуха удерживается не выше +8 градусов.

С 17 сентября Петербург перешел на периодическое отапливание. В это время отапливать начали социальные объекты – детские сады, школы, детсады, поликлиники, больницы, интернаты и дома престарелых. В то же время управляющим компаниям рекомендовали начать подключение жилых домов по обращениям жителей. Главным условием было наличие паспорта готовности дома к отопительному сезону и отсутствие просроченной задолженности за тепловую энергию.