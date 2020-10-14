Градозащитников беспокоит судьба старинного дома, в котором жил адмирал Чероков

Судьба дореволюционного дома купцов Марфиных на территории Новой Ладоги, в котором жил знаменитый военачальник времен Великой Отечественной войны Виктор Чероков, вызывает опасения у градозащитного движения "Живой город". Суть проблемы в том, что здание находится в неудовлетворительном, хотя пока не аварийном состоянии и требует ремонта. Сегодня в нем "квартирует" полицейский участок, но в ближайшее время запланирован его переезд. При этом от самих чиновников уже доподлинно известно, что администрация Новой Ладоги не собирается заниматься восстановлением дома, где жил адмирал Чероков, а потому будущее его весьма туманно.

В связи с этим градозащитники, желающие сохранения здания на проспекте Карла Маркса, 24, обратились в администрацию Ленобласти, региональную полицию и Росимущество.

Между тем, памятная доска в честь адмирала висит на стене дома почти четверть века, и люди продолжают приносить к ней цветы. Примечательно, что нынешней осенью Новой Ладоге присвоили статус исторического поселения, что подразумевает под собой запрет на застройку исторического центра модульными зданиями, однако, как и любой другой закон, он не имеет обратной силы.