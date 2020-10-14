Новый корпус НМИЦ онкологии им. Петрова за 5,2 млрд рублей откроют к 2024 году

Центр онкологии имени Н.Н. Петрова, находящийся в Песочном, обзаведется новым корпусом к 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на представителей медицинского учреждения. Проектирование обошлось федеральному бюджету в 150 млн рублей, а максимальная стоимость контракта на строительство составит 5,2 млрд рублей. Возводить корпус начнут уже в нынешнем году. Площадь нового семиэтажного здания все в том же Курортном районе превысит 32 тысяч кв. метров. Приоритетной в работе нового отделения станет хирургическая помощь.

"Таким образом, количество коек в учреждении увеличится в 1,5 раза до 609, а количество операционных в два раза - до 16. Строительство и реконструкция Центра онкологии им. Н.Н. Петрова позволит восполнить дефицит современных диагностических и лечебных технологий как для Северо-Западного федерального округа, так и для всей России", - рассказали в пресс-службе НМИЦ.

В дальнейшем руководство центра нацелено на строительство центра детской онкологии и гематологии, а также центра лучевой терапии и пансионата для гостей города и их семей, приехавших в Петербург на лечение.