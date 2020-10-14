Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

Желание руководства Псковской области объединить главный театр региона - Псковский академический театр драмы имени Пушкина - с Александринкой нашло понимание и одобрение у министра культуры Ольги Любимовой, передает пресс-служба администрации области.

"Мы несколько раз проговорили все за и против, сложности и единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры РФ. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе", - приводятся слова федеральной чиновницы.

По ее словам, ранее консенсуса в этом отношении удалось достигнуть с Союзом театральных деятелей (СТД). Таким образом, имеющий более чем столетнюю историю Псковский академический театр драмы, по всей видимости, до конца нынешнего года благодаря объединению с петербургским "старшим братом" получит федеральный статус, что позволит ему гастролировать за границей.