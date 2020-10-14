18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:26

Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

Забайкальский краевой суд оштрафовал преподавателя Читинского политехнического лицея Евгений Ахмылова на 150 тысяч рублей за публикацию на сайте "Бессмертного полка" фотографии белого офицера Петра Краснова, сообщили представители суда.

Преподавателя признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Краснов в годы Второй Мировой войны был начальником управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии. В 1947 году был признан изменником и казнен в Лефортовской тюрьме.

Ахмылов признал вину и объяснил, что хотел "насолить" организаторам сайта "Бессмертного полка". Он не считает их патриотами и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны.

Статья о реабилитации нацизма была внесена в Уголовный кодекс в 2014 году. В 2020-м по ней возбудили более десятка дел из-за публикации на сайте "Бессмертный полк – онлайн" фотографий нацистских лидеров, в том числе Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, а также перешедшего на сторону нацистов генерала Андрея Власова. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:32 Дмитриева и Трохманенко просят сохранить отделение гемодиализа в Петергофе

13:29 Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

12:22 Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

11:18 Глава администрации Выборгского района Ленобласти ушел в отставку

13 октября, 20:55 Полноценный отопительный сезон в Петербурге начнется 15 октября

13 октября, 19:50 Комитет по печати отказался согласовать соцрекламу "Подписных изданий" из-за "мрачной картинки"

13 октября, 19:23 Обвинение заявило о смерти ключевого свидетеля по делу аспиранта МГУ Мифтахова

13 октября, 19:00 Макаров возглавил сентябрьский рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ

13 октября, 18:54 Депутата Госдумы Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по госстроительству

13 октября, 18:31 Жители Шушар напомнили о затянувшемся ремонте теплосетей, выбросив "деньги в трубу"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:30 Смольный усилит контроль за соблюдением мер безопасности в эпидемию коронавируса

15:27 Навальный огласил список спонсоров своего лечения в "Шарите"

14:54 Россия возобновит полеты в Японию, Сербию и Кубу

14:52 "Коммунисты России" хотят повсеместной бесплатной раздачи масок

14:26 Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

13:56 Коммунальщики снова разобрали мемориал памяти Славиной в Нижнем Новгороде

13:32 Дмитриева и Трохманенко просят сохранить отделение гемодиализа в Петергофе

13:29 Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

12:59 Жириновский считает, что Навального нельзя было выпускать в Германию

12:56 Смольный насчитал 95% пассажиров в масках на входе в метро

12:30 Турчак намерен баллотироваться в депутаты Псковского областного ЗакСа

12:22 Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

12:10 Петербург сохранил первое место по смертности от коронавируса

11:52 Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

11:49 Политолог Пастухов: Путин не является "политическим животным"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru