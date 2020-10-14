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15:27

Навальный огласил список спонсоров своего лечения в "Шарите"

фото ЗакС политика Навальный огласил список спонсоров своего лечения в "Шарите"

Восстанавливающийся после тяжелого отравления политик Алексей Навальный, как и обещал ранее, раскрыл в своем Instagram список частных лиц, которые оплатили его лечение в одной из лучших европейских клиник, берлинской "Шарите". В общем и целом пребывание в стационаре обошлось в 49,9 тысяч долларов. "Тройку" жертвователей денег на эту цель составили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и "айтишник" Роман Иванов.

"Отчитался. А теперь попробуйте, ради интереса, спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким "бизнесом" занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может, они тоже ответят?", - написал оппозиционер.

По его словам, дальнейшие расходы, связанные с Германией, пока неясны, поскольку неясен сам требующийся срок восстановления.

Напомним, что политик впал в кому на территроии Сибири 20 августа. Через два дня его удалось вывезти на лечение в Европу. Немецкие специалисты обнаружили в его организме следы боевого яда "Новичок" и заявили о новых санкциях против России. Российское руководство свою причастность к отравлению категорически отрицает, указывая на то, что на территории РФ ядов в биоматериале Навального не обнаружилось.

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