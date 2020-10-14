За год Смольный потратил более 1 млрд рублей на жилье для молодых семей

В течение нынешнего года петербургское правительство выделило более 1 млрд рублей на усовершенствование жилищных условий, в которых существуют молодые семьи, передает пресс-служба Смольного. На социальные выплаты ушел 601 млн, а на жилищные займы - 488 млн рублей. Таким образом по программе "Молодежи - доступное жилье" с января чиновники поддержали 825 семей. Претендовать на льготные условия вправе семьи с детьми или одинокие петербуржцы в возрасте до 35 лет.

"Петербуржцы могут решить свой квартирный вопрос по программе тремя способами – за счет социальной выплаты, приобретая квартиру от оператора после капитального ремонта в рассрочку по льготной цене, и за счет беспроцентного целевого жилищного займа", - рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Отмечается, что во втором из перечисленных вариантов цена за квадратный метр меньше на треть, чем средняя по городу, поскольку диктуется только расходами на капитальный ремонт.

В аналогичные планы Смольного на следующий год входит поддержать еще 1300 семей.

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