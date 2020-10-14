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16:49

СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

фото ЗакС политика СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

Новый санкционный список из россиян, который в четверг 15 октября в связи со скандальным отравлением Алексея Навального представит Европейский союз, включит в себя таких высокопоставленных чиновников, как первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и глава ФСБ Александр Бортников, сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Помимо них, упоминаются два заместителя министра обороны - Алексей Криворучко и Павел Попов, а также глава внешнеполитического управления президента Андрей Ярин и полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Наконец, как и анонсировалось ранее, в список попало учреждение, в котором изобрели нервно-паралитический яд "Новичок" - НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

По заверению собеседников издания, перечисленные фигуры либо были информированы о планировавшемся покушении на Навального, либо были замечены в его непосредственной организации. Ожидается также, что завтра общественности предъявят некие доказательства.

Напомним, что, в свою очередь, Россия последовательно отвергает все подозрения и обвинения в отравлении Навального. Согласно официальной позиции РФ, ядов на ее территории в организме политика не содержалось, а значит, все вопросы следует задавать представителям Германии, на территории которой проходило лечение. При этом  постоянно утверждается, что в первые сутки после инцидента омские врачи все-таки вынуждены были спасать Навальному жизнь.

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