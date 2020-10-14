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Муниципал

16:37

Вопреки позиции прокуратуры в МО "Гавань" одобрили кандидатов на должность главы администрации

фото ЗакС политика Вопреки позиции прокуратуры в МО "Гавань" одобрили кандидатов на должность главы администрации

Представители губернатора Петербурга 12 октября покинули заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы местной администрации МО "Гавань". Оставшиеся члены комиссии продолжили работу и одобрили все пять кандидатур, сообщила ЗАКС.Ру руководитель муниципалитета Нэлли Вавилина.

Муниципальное образование "Гавань" после выборов 2019 года попало под контроль оппозиции. Семь из десяти депутатских мандатов в местном совете достались представителям "Справедливой России". Постоянного главы администрации муниципалитета в шестом созыве не было более года.

16 сентября муниципальный совет "Гавани" объявил конкурс на замещение должности главы администрации и утвердил положение о порядке его проведения. По словам Вавилиной, у районной прокуратуры возникли некоторые замечания к этому документу в части аудио- и видеозаписи, но все спорные моменты были оперативно урегулированы. 

В положении, в частности, утверждается, что заседание конкурсной комиссия по отбору кандидатов на должность главы местной администрации считается правомочным, если на нем присутствовала минимум половина ее членов. За председателем комиссии закреплялось право решающего голоса. На эту должность совет избрал замглавы МО "Гавань" Сергея Кузина

Позже районная прокуратура снова опротестовала положение о конкурсе, рассказала Вавилина. 

- Претензии были связаны с тем, что мы якобы нарушили права других членов комиссии (имеются в виду три члена, назначенных по представлению губернатора - ЗАКС.Ру). Однако я хочу обратить внимание: ни со стороны губернатора, ни со стороны комитета территориального развития претензий не было, - заметила глава МО "Гавань". 

Совет депутатов решил отклонить протест прокуратуры. Вавилина утверждает, что сотрудники ведомства оказывали моральное давление на нее и ее коллег. Она допускает, что это делалось в интересах главы Василеостровского района Эдуарда Ильина. По словам главы МО "Гавань", ходят слухи, что он хотел выдвинуть на должность главы местной администрации близкого ему человека, ветерана милиции, однако по какой-то причине тот не успел подать документы.

Заседание конкурсной комиссии состоялось 16 октября. Губернатором в нее были делегированы заместитель главы Василеостровского района Виталий Мартыненко, первый заместитель председателя комитета территориального развития Елена Кудрявцева и депутат Заксобрания от "Единой России" Константин Чебыкин. Ни один из них не участвовал в голосовании. Все трое покинули заседание комиссии в самом начале, после небольшого спора с тремя делегатами от муниципального совета. По словам Вавилиной, поводом стал отказ Чебыкину в ведении аудиозаписи заседания. Вопрос поставили на голосование: три члена комиссии были за, а три против. Поскольку председатель комиссии Кузин оказался во второй группе, вести запись не разрешили.

Чебыкин подтвердил ЗАКС.Ру, что вместе со своими коллегами покинул заседание после обсуждения вопроса об аудиозаписи. Он добавил, что не считает состоявшуюся процедуру легитимной. 

- Моя позиция - пока [члены совета] не исполнят требования прокурора или этот вопрос не будет решен в суде, никакого смысла проводить эту комиссию нет. Все это проходит с нарушением закона, - прокомментировал Чебыкин.

Единоросс считает, что за председателем конкурсной комиссии мундепы МО "Гавань" фактически закрепили возможность голосовать дважды, дав ему право решающего голоса. Депутат ЗакСа убежден, что это противоречит федеральному закону № 131 (об общих принципах организации местного самоуправления). 

Оставшиеся на заседании члены комиссии одобрили кандидатуры всех пяти человек, подавших документы. Утвердить главу администрации МО "Гавань" местный совет планирует на ближайшем заседании, вечером 16 октября. Чебыкин уверен, что это решение будет обжаловано прокуратурой в суде.


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