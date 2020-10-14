18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:25

Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

Тверской суд Москвы отказал в прекращении дела по "дадинской" статье против муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, передает ТАСС.

По словам Галяминой, сторона защиты подала ходатайство о прекращении дела в ходе предварительного заседания. Адвокат Мария Эйсмонт пояснила в суде, что ее подзащитной вменяют эпизоды, которые произошли за год до последнего вмененного нарушения на массовом мероприятии, а не за шесть месяцев, как прописано в законе.

"Но суд наше ходатайство отклонил и оставил мне меру пресечения в виде подписке о невыезде", - заключила Галямина.

Первое заседание по существу назначено на 21 октября.

В сентябре московскому муниципалу предъявили окончательное обвинение по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Ее обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

Статью, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно критиковали, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Они настаивали, что применять ее можно только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций.

Тем не менее, по этой статье продолжают привлекать активистов, некоторых приговаривают к срокам в колонии. Так, активист Константин Котов находится в местах лишения свободы, несмотря на то, что приговор ему по "дадинской" статье раскритиковал президент Владимир Путин..

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:45 Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

18:58 Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

14:26 Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч рублей за фото атамана Краснова на сайте "Бессмертного полка"

13:32 Дмитриева и Трохманенко просят сохранить отделение гемодиализа в Петергофе

13:29 Минкульт поддержал объединение Александринского и Псковского академического театров

12:22 Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам колонии

11:18 Глава администрации Выборгского района Ленобласти ушел в отставку

13 октября, 20:55 Полноценный отопительный сезон в Петербурге начнется 15 октября

13 октября, 19:50 Комитет по печати отказался согласовать соцрекламу "Подписных изданий" из-за "мрачной картинки"

13 октября, 19:23 Обвинение заявило о смерти ключевого свидетеля по делу аспиранта МГУ Мифтахова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Губернатор Костромской области заразился коронавирусом и отменил инаугурацию

20:42 Муж Ирины Славиной пообещал, что Koza.Press продолжит работу

20:17 Вакцину центра "Вектор" от коронавируса выпустят в гражданский оборот 1 января 2021 года

19:45 Путин внес в Госдуму законопроект о статусе и полномочиях Госсовета

19:22 Протокол на активиста Pussy Riot Бесцвета за акцию с радужными флагами вернули в полицию

18:58 Рогозин вернул контроль над аккаунтом в Twitter ради постов о сверхбыстром полете к МКС

18:54 Иркутскому "навальнисту" предъявили обвинение по делу о нападении на активистку НОД

18:46 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" в третий раз попробуют отправить главу в отставку

18:28 Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

18:18 Рыбаков добивается права на проведение экомониторинга для НКО

18:00 Мосгорсуд признал законным взыскание с оппозиции 240 тысяч рублей в пользу ресторана "Армения"

17:53 Московские левые силы жалуются на срыв дискуссионного клуба полицией

17:29 Шишлов добился возбуждения дела из-за отказа в посещении ночного клуба инвалиду

17:25 Суд отказался прекратить дело Юлии Галяминой по "дадинской" статье

16:49 СМИ: В "список Навального" войдут Кириенко и Бортников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru