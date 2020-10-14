Шишлов добился возбуждения дела из-за отказа в посещении ночного клуба инвалиду

Обеспокоенность петербургского омбудсмена Александра Шишлова эксцессом в ночном клубе "Москва", охрана которого еще до пандемии коронавируса не пропустила девушку на кресле-каталке, привела к возбуждению административного дела. Причем это уже повторное рассмотрение конфликтной ситуации: после первой жалобы прокуратура не нашла поводов для начала судопроизводства.

Между тем, и девушка-инвалид, и Шишлов считают поступок охраны дискриминационным, к тому же несостоявшемуся гостю заведения даже не потрудились объяснить причину отказа в посещении, что нарушает ФЗ о защите инвалидов. Подтверждение данному обстоятельству имеется на видеозаписи.

В результате генеральному директору ночного клуба вынесли представление, а материалы административного дела отправились в мировой суд. Теперь в правилах заведения нет дискриминационного пункта, послужившего поводом для скандала.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.