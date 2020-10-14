Рыбаков добивается права на проведение экомониторинга для НКО

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков отправил президенту Владимир Путин подробный план необходимых, с его точки зрения, действий по ликвидации последствий недавней экологической катастрофы на Камчатке. Одним из главных условий решения проблемы политик называет право на проведение экологического мониторинга, которого в настоящее время лишены некоммерческие организации. Для него произошедшее на востоке страны с окружающей средой - продолжение целого ряда катастроф, в который, например, Рыбаков включает разлив 21 тысячи тонн солярки в воды Норильска.

"Какими бы ни были причины каждой из этих аварий, некоторые решения необходимо принять в кратчайший срок для изменения экологической политики в России", - пишет "яблочник" президенту.

В число основных его предложений, помимо расширения прав НКО, входит также создание единого федерального реестра объектов, пострадавших от экологических нарушений, а также увеличение бюджетного финансирования охраны окружающей среды и увеличение штрафов за нарушения в этой области.

Напомним, что в октябре СК возбудил уголовное дело по факту загрязнения Авачинской бухты. Ученые заявили о гибели 95% обитателей моря в этих местах. Официальной версией случившегося, вызывающей споры в экспертном сообществе, пока называют эффект от токсичных водорослей.