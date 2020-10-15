СМИ: Директор Исаакия Мудров мог необоснованно получать зарплату на двух должностях

Контрольно-счетная палата установила, что директор ГМП "Исаакиевский собор" Юрий Мудров мог необоснованно получать выплаты, назначив себя на новую должность в штатном расписании, пишет "Фонтанка.ру".

Сообщается, что это следует из результатов выборочной проверки КСП Исаакиевского собора, которая затронула период с 2017 по 2019 год включительно. Выяснилось, что Мудров вскоре после назначения на пост директора музея ввел новую должность в штатное расписание – главный специалис по экспозиционно-выставочной работе на полставки – и назначил на нее себя. Благодаря ей прибавка к его зарплате в среднем составляла 150 тысяч рублей в месяц. Итого средняя зарплата Мудрова, как приводит издание, составляла 324 тысяч в 2017 году, 522,5 тысячи — в 2018 году, 492,9 тысячи — в 2019-м. При этом Мудров продолжал получать зарплату по второй должности даже тогда, когда отправлялся в командировку. По закону, в это время специалист должен был уйти в отпуск без сохранения зарплаты.

За эти три года руководство музея не пыталось найти отдельного сотрудника на новую должность, говорится в отчете КСП, на который ссылается издание. Тем временем в Исаакиевском соборе в ставки существенно сократились, что Мудров объяснял "большими перекосами".

Мудров стал директором ГМП "Исаакиевский собор" в 2017 году, когда этот пост по состоянию здоровья покинул Николай Буров.