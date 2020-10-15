Петербуржцы смогут выбрать ель, которая украсит Дворцовую площадь к Новому году

Начиная с сегодняшнего дня горожане смогут проголосовать за рождественскую ель, которую установят на Дворцовой площади по случаю грядущих новогодних праздников: поучаствовать в выборе украшения можно на сайте "Петербургского дневника".

Отдать голоса можно будет либо в пользу живой, привезенной из леса, ели, либо - за искусственную. Аналогичный конкурс уже проводится в городе на Неве в 2013 году: тогда петербуржцы предпочли ель "неживую" натуральной.

Отметим, о возможности возвращения на Дворцовую площадь настоящей ёлки в Смольном известили ещё в прошлом году. Решение будет принято на основе голосов жителей Северной столицы. Опрос проводится до 22 октября включительно.