На Беглова подали в суд за отказ выдать итоги опроса о коррупции

"Трансперенси Интернешнл – Россия" подала иск к губернатору Петербурга Александру Беглову и комитету по государственной службе и кадровой политике, сообщил ЗАКС.Ру специалист по юридическим вопросам "Трансперенси" Григорий Машанов. Он уточнил, что причина обращения в суд - непредоставление результатов опроса петербуржцев об уровне коррупции в городе и стране.

Машанов пояснил, что ежегодно все регионы России проводят социальный опрос жителей о том, каков по их мнению уровень коррупции в регионе и стране. Эти данные практически нигде не публикуются, но их руководитель субъекта предоставляет президенту страны, уточнил юрист.

По его словам, сотрудники "Трансперенси Интернешнл" направили запрос губернатору Петербурга с просьбой предоставить отчет об опросе. Обращение спустили до комитета по госслужбе, который "прислал отписку", заявил Машанов.

- Нам в Петербурге кратко ответили о результатах опроса. Они нам предоставили буквально два показателя. То, что большинство граждан Петербурга считают, что в Петербурге за 2018 год уровень коррупции не изменился ни в Петербурге, ни в России, видимо это отчет за 2019 год. И то, что из перечня государственных организаций больше всего петербуржцы пользовались услугами поликлиник и больниц, и 82% петербуржцев заявили, что коррупционная составляющая при обращении туда отсутствовала. Но, конечно, в оригинальном докладе намного больше разной информации, и нам его дать отказались, - рассказал юрист "Трансперенси".

Он добавил, что предоставлять документ отказались и в Москве - там организация также обратилась в суд. Большинство субъектов страны либо не ответили на запрос, либо не захотели отправлять отчет, рассказал юрист. В ряде регионов же копии отчетов "Трансперенси" получить удалось, отметил Машанов. В частности, по его словам, документом поделились в Алтайском крае и Калужской области.

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