Путин окончательно запретил депутатам становится членами общественных палат

Президент Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий депутатам всех уровней становится членами общественных палат, документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в ст. 7 закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации". До этого членами общественных палат не могли быть депутаты, замещающие государственные должности, но не во всех регионах России депутаты – госслужащие. Теперь парламентариям запрещено быть членами общественной палаты регионов вне зависимости от формы их деятельности.

Закон, запрещающий чиновникам и депутатам быть членам общественных палат, был утвержден в 2016 году. Орган состоит из 63 человек, треть из которых назначает губернатор, треть – Заксобрание, остальная часть избирается первыми двумя третями.