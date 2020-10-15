Путин объявил благодарность Юрию Лозе за вклад в развитие культуры

Президент Владимир Путин объявил благодарность музыканту Юрию Лозе, документ опубликован на портале правовой информации.

Благодарность объявлена за заслуги в развитие отечественной культуры и искусства. Тем же указом отмечены директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова и поэт Владимир Грачев.

Ранее был опубликован указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени ректора Горного университета Владимира Литвиненко и главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Кроме того, Путин наградил секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака орденом Александра Невского.

Юрий Лоза в последнее время стал известен неоднозначными комментариями и высказываниями. Так, в сентябре он привел доводы в пользу теории о том, что Земля – плоская.

фото: пресс-служба Кремля