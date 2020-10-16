Миронов хочет прекратить практику формирования избиркомов из учителей

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с категоричным и реформаторским подходом к принципу формирования избирательных комиссий разного уровня. По его мнению, все большее число скандалов и поступающих жалоб на административное давление говорят о том, что пора заканчивать набирать в избиркомы зависимых людей, получающих деньги из бюджета, и в особенности - школьных учителей.

"Еще со времен Советского Союза, когда школы были "очагами культуры", особенно в сельской местности, так сложилось, что там проводят голосование. До сих пор директора или завучи школ возглавляют участковые избирательные комиссии, а учителя являются членами этих комиссий", - посетовал он на печальную для него традицию, прижившуюся в России.

Между тем, подчеркивает Миронов, суть педагогической работы и моральный облик преподавателя предполагают совершенно иное поведение. Для депутата Госдумы неприемлема ситуация, при которой таких людей принуждают к злонамеренным фальсификациям.

"Меня как политика не может устраивать ситуация, когда учителей заставляют не совсем правовыми способами заниматься достижением нужного результата (на выборах)", - подчеркнул он.

Фракция справедливороссов в Госдуме разработала законопроект, не позволяющий использовать школы в качестве избирательных участков и школьных учителей в качестве членов избиркомов.