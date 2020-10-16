18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:57

Миронов хочет прекратить практику формирования избиркомов из учителей

фото ЗакС политика Миронов хочет прекратить практику формирования избиркомов из учителей

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с категоричным и реформаторским подходом к принципу формирования избирательных комиссий разного уровня. По его мнению, все большее число скандалов и поступающих жалоб на административное давление говорят о том, что пора заканчивать набирать в избиркомы зависимых людей, получающих деньги из бюджета, и в особенности - школьных учителей.

"Еще со времен Советского Союза, когда школы были "очагами культуры", особенно в сельской местности, так сложилось, что там проводят голосование. До сих пор директора или завучи школ возглавляют участковые избирательные комиссии, а учителя являются членами этих комиссий", - посетовал он на печальную для него традицию, прижившуюся в России.

Между тем, подчеркивает Миронов, суть педагогической работы и моральный облик преподавателя предполагают совершенно иное поведение. Для депутата Госдумы неприемлема ситуация, при которой таких людей принуждают к злонамеренным фальсификациям.

"Меня как политика не может устраивать ситуация, когда учителей заставляют не совсем правовыми способами заниматься достижением нужного результата (на выборах)", - подчеркнул он.

Фракция справедливороссов в Госдуме разработала законопроект, не позволяющий использовать школы в качестве избирательных участков и школьных учителей в качестве членов избиркомов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:56 Белоруссия объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

12:28 В Совфеде находят целесообразным более широкое использование принудительных работ

12:21 "Тинькофф" и "Яндекс" прекратили переговоры о покупке банка

12:14 В повестку заседания ЗакСа не захотели включать вопрос Анохина о кредитной амнистии

11:57 Миронов хочет прекратить практику формирования избиркомов из учителей

11:55 Исписавшую краской полицейскую машину петербурженку отправили под арест

11:34 Два депутата ЗакСа не поддержали проект бюджета Петербурга на заседании КПЗ

11:20 ЕСПЧ принял жалобу на незаконное уголовное преследование Константина Котова по "дадинской" статье

11:19 Максим Шевченко считает преувеличенным и переоцененным "демонизм" Пригожина

11:19 В ЗакСе одобрили компромиссный вариант закона о "наливайках"

10:43 В РФ впервые выявили свыше 15 тысяч случаев заражения COVID-19: 647 - в Петербурге

10:23 Петербургских родителей и педагогов спрашивают о варианте "антивирусных" ограничений для школ

10:01 Макаров призвал депутатов "отшлифовать" проект бюджета вместе с народом

9:51 Хабаровский суд оштрафовал координатора штаба Навального за акции в поддержку Фургала

9:25 Правительство объявило 31 декабря 2021 года нерабочим днём

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru