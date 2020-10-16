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12:28

В Совфеде находят целесообразным более широкое использование принудительных работ

фото ЗакС политика В Совфеде находят целесообразным более широкое использование принудительных работ

Возглавляющий комитет Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, избранный от Петербурга, считает разумным более широко применять принудительные работы, назначенные судом тому или иному гражданину. Свои предложения он сформулировал в официальном письме к премьер-министру Михаилу Мишустину. Это выгодно для государства и в социальном, и экономическом смыслах, уверен чиновник: с одной стороны, сократится дефицит рабочей силы на предприятиях и не нужно будет использовать мигрантов, с другой - платить осужденным потребуется меньшие деньги, чем обычным сотрудникам.

"Уменьшается количество проблемных мигрантов, которые нарушают закон. Как следствие, уменьшается количество проблем, связанных с выдворением их за пределы РФ. <...> Указанные предложения актуальны и для системы исполнения наказаний, так как способствуют социализации осужденного и позволяют погашать исковые требования и расходы на содержание", - цитирует документ ТАСС.

Для скорейшей и полнейшей реализации своих идей Кутепов предлагает мотивировать предприятия.

"Необходимо рассмотреть такие меры стимулирования, как льгота по уплате страховых взносов и налогов, а также возможность выступать для ФСИН России единственным поставщиком, если товары произведены при использовании труда осужденных", - пишет политик Мишустину.

Если задуманное удастся осуществить и приток "отечественной" рабочей силы таким образом значительно увеличится, сенатор считает уместным изменить квоту для трудовых мигрантов.


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