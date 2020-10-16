На Обводном канале создадут сквер на месте снесенной большевиками церкви

Пустырь на набережной Обводного канала между Рузовской улицей и Введенским каналом в ближайшем будущем благоустроят, разбив сквер, передает строительное издание "Канонер". С середины XIX века и до 1934 года здесь стояла уничтоженная советской властью Мироньевская церковь.

Иллюстрированный проект сквера уже опубликован. По задумке авторов, вдоль Обводного канала вымостят аллею и высадят зеленые насаждения. Кроме того, ожидается, что ближе к Рузовской улице появится мини-макет снесенного культового сооружения.

На сегодняшний день на заасфальтированном пустыре о церкви напоминает только охраняющийся с 2007 года мемориальный камень. Надпись на нем указывает на воинское захоронение времен Первой мировой войны, находящееся под этим участком земли.