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15:53

На Обводном канале создадут сквер на месте снесенной большевиками церкви

фото ЗакС политика На Обводном канале создадут сквер на месте снесенной большевиками церкви

Пустырь на набережной Обводного канала между Рузовской улицей и Введенским каналом в ближайшем будущем благоустроят, разбив сквер, передает строительное издание "Канонер". С середины XIX века и до 1934 года здесь стояла уничтоженная советской властью Мироньевская церковь.

Иллюстрированный проект сквера уже опубликован. По задумке авторов, вдоль Обводного канала вымостят аллею и высадят зеленые насаждения. Кроме того, ожидается, что ближе к Рузовской улице появится мини-макет снесенного культового сооружения.

На сегодняшний день на заасфальтированном пустыре о церкви напоминает только охраняющийся с 2007 года мемориальный камень. Надпись на нем указывает на воинское захоронение времен Первой мировой войны, находящееся под этим участком земли.

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