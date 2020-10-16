"Коммунисты России" хотят увольнения главы Невского района из-за топонимики

Лидер петербургского отделения "Коммунистов России" Сергей Малинкович выразил недовольство желанием главы Невского района переименовать улицу Книпович в Смоляную. По мнению политика, Алексей Гульчук сознательно вносит раздор в жизнь района и своей инициативой ссорит между собой людей с разными идеологическими убеждениями. По прикидкам Малинковича, поддержать переименование по доброй воле готовы считанные петербуржцы. Кроме того, его не устраивает отсутствие каких-либо общественных слушаний по проблеме.

"Пошли на поводу у какого-то священнослужителя, которому просто не нравятся учителя и просветители. В итоге Смольный завален заявлениями жителей, протестующих против переименования; недовольны и ветераны и коммунисты и предприниматели. Мы вынуждены проводить протестные собрания в районе, опросы, готовится письмо Сурайкина Беглову по этому поводу", - возмущается Малинкович.

Он уверен, что вся вина за сложившуюся общественную напряженность ложится на плечи Гульчука и в связи с этим анонсировал обращение в Смольный с предложением назначить руководителем Невского района другого человека - "более чуткого к настроениям граждан".

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