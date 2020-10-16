В Смольном не рассматривают вероятность отмены матчей Евро-2020 в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов прокомментировал публикацию британской газеты Sun, согласно которой российский мегаполис может лишиться права проведения матчей в рамках чемпионата Европы по футболу, перенесенного на 2021 год. Такой вариант развития событий, по признанию Кириллова, он с коллегами даже не обсуждают.

"Учитывая общую готовность городской инфраструктуры к приему столь значимого международного мероприятия, каких-либо сценариев отказа от его проведения со стороны руководства города не рассматривается", - цитирует его слова ТАСС.

Чиновник добавил, что УЕФА уже неоднократно давала руководству городу твердые гарантии того, что спортивный праздник обязательно состоится - при должном соблюдении мер эпидемиологической безопасности.

Перенесенный из-за пандемии турнир пройдет в июне-июле в городах на территории 12 европейских стран. Изначально планировалось, что Петербург примет четыре матча.

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