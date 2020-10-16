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18:28

Милонов приехал в Нагорный Карабах поддержать местных депутатов

фото ЗакС политика Милонов приехал в Нагорный Карабах поддержать местных депутатов

Представляющий Петербург в Госдуме депутат Виталий Милонов посетил Нагорный Карабах, вновь ставший горячей точкой нынешней осенью. Целью единоросса, категорически осуждающего военные действия как метод решения конфликтов, стало выражение поддержки местным законотворцам. 

"Мы хотим образовать срочную группу дружбы с депутатским корпусом. Хотим развивать гуманитарные программы, потому что людям нужна наша помощь", - рассказал он "Известиям".

По убеждению Милонова, армяне и азербайджанцы не хотят боевых столкновений и вина за это лежит исключительно на циничных правителях. На своей странице "ВКонтакте" политик, приехав на место, оставил запись следующего содержания:

"Покупая азербайджанские и турецкие товары, вы косвенно финансируете войну против христиан Армении. Пусть Алиев и Эрдоган подавятся своими [значок, изображающий помидор]".

Боевые действия в непризнанном государстве Нагорный Карабах, находящемся между Арменией и Азербайджаном и являющемся спорной территорией, начались с конца сентября. Оба государства обвинили друг друга в развязывании войны. После объявления временного перемирия они регулярно обвиняют друг друга в нарушении этого перемирия.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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