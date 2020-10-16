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18:48

Невзирая на неблагоприятные погодные условия, на полигон в Шиесе прибыла техника для рекультивации

фото ЗакС политика Невзирая на неблагоприятные погодные условия, на полигон в Шиесе прибыла техника для рекультивации

В Архангельскую область, к станции "Шиес", прибыла техника для рекультивации территории "несостоявшегося" мусорного полигона, уведомляется на официальном сайте застройщика ООО "Технопарк".

"Завезено 6 единиц техники для проведения работ первого этапа рекультивации участков: 2 крана, 3 бортовых КАМАЗа и топливозаправщик с топливом", - указывается в послании пресс-службы компании.

В ближайшее время на участке должны демонтировать, погрузить и вывезти установленные там железобетонные плиты.

"Машины прибыли в район проведения работ по вдольтрассовому путепроводу "Газпрома" еще вчера. А сегодня утром по согласованию с железной дорогой был осуществлен проезд через железнодорожные пути. Прибытие еще двух кранов ожидается в предстоящие выходные дни", - добавили в "Технопарке".

Процесс прибытия техники прошел без эксцессов. Подрядчик работ поблагодарил за помощь чиновников из локального МО "Урдомское" и экоактивистов, находящихся на Шиесе, "за конструктивный диалог и поддержку в организации работ по рекультивации".

После рекультивации земли, обещал застройщик, на месте неудавшегося проекта будет высажено 33 тысячи саженцев деревьев. 

Напомним, экоактивисты со всей страны поддерживали поморский протест против строительства свалки. Возле станции они разбили целый палаточный лагерь, в котором просидели более года перед тем, как в январе 2020-го стало известно, что проекту не суждено быть реализованным. Весной с занимаемых постов были уволены главы Архангельской области и Республики Коми, у которых из-за скандального полигона был открытый конфликт с активистами.

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