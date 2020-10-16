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18:59

СК не будет расследовать обстоятельства смерти Тесака

фото ЗакС политика СК не будет расследовать обстоятельства смерти Тесака

Управление Следственного комитета по Челябинской области ответило отказом на обращение родственников известного националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, скончавшегося нынешней осенью в следственном изоляторе. Представители Тесака повторно требовали возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства смерти, которая видится им подозрительной, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката родственников.

Напомним, что тело Тесака без признаков жизни обнаружили в тюремной камере 16 сентября. Знавшие его люди уверены, что произошедшее не могло явиться суицидом, хотя официальная версия смерти именно такова. В качестве аргумента сторонники радикального националиста используют одну из записок покойного, которую он оставил во время очередного ареста. В ней Тесак уверял, что никогда не пойдет на суицид и что в случае чего не стоит верить этой версии.

Последний свой срок 35-летний Марцинкевич  отбывал за хулиганство и уничтожение чужого имущества.

Фото: ВКонтакте / Максим Марцинкевич

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