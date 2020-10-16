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16 октября, 19:59

В Петербурге задержали полицейского из-за взятки в размере 3 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге задержали полицейского из-за взятки в размере 3 млн рублей

Накануне вечером, 15 октября, на территории Выборгского района задержали петербургского полицейского. Задержание силами ФСБ произошло в момент получения им муляжа наличных денег в размере 3 млн рублей, говорится на сайте регионального управления СК. По версии следствия, оперативник якобы ввел в заблуждение взяткодателя, убедив его в своих возможностях влиять на возбуждение уголовного дела. В свою очередь, взяткодатель представлял интересы женщины, в отношении которой, предположительно, ранее совершалось мошенничество.

"Подозреваемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время будет предъявлено обвинение", - гласит сообщение.

Отмечается, что ранее задержанный полицейский и его "клиент" неоднократно обсуждали проблему, "стоившую" 3 млн рублей, по телефону и встречались лично.

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