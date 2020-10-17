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13:30

Ходорковский рассказал о главном идеологическом расхождении с Навальным

фото ЗакС политика Ходорковский рассказал о главном идеологическом расхождении с Навальным

Политэмигрант, общественный деятель Михаил Ходорковский сформулировал пункт, в котором его оппозиционные стратегии с Алексеем Навальным принципиально не совпадают. Не сходятся оба политика главным образом во взгляде на конституционный строй. Ходорковский решительно настроен на демонтаж персоналистской власти и усиление парламентаризма и регионализма, тогда как, по его словам, сторонники его коллеги по протестному движению не готовы к такому реформированию, апеллируя к историческим традициям России.

"Ты должны строить коалицию и говорить именно о коалиционном правительстве сразу, то есть мы должны поменять систему. Любые шаги, направленные на создание культа вождя – неважно, вождя со стороны власти или вождя со стороны оппозиции – они не выводят страну из авторитарной парадигмы. На что мне коллеги отвечают, что в вождистском менталитете российского народа иначе будет трудно поменять власть. Я с этим соглашаюсь, что, действительно, будет труднее, но опыт такой есть", - пояснил он в интервью "Эху Москвы", имея в виду последствия февральской революции 1917 года.

По словам Ходорковского, "суперпрезидент" с полномочиями, подобными нынешним, его не устроит ни при каких обстоятельствах, даже если в этом кресле окажется идеальный человек. Экс-глава ЮКОСа уверяет, что серьезная власть испортила несколько его добрых приятелей, в числе которых - первый президент России Борис Ельцин и бывший столичный мэр Юрий Лужков.

"Уверен в том, что следующий нормальный парламент должен быть парламентом регионов, и что место Путина должно быть пусто. Вот это две мои глубокие убежденности, ради которых я готов тратить свое время", - заключил оппозиционер.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook

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