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12:01

Дрозденко направил на рассмотрение ЗакСа новый вариант состава правительства

фото ЗакС политика Дрозденко направил на рассмотрение ЗакСа новый вариант состава правительства

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, одолевший своих соперников на сентябрьских выборах с разгромным счетом, обрисовал вариант желательного для себя кабинета министров, и теперь предложенные им кандидатуры должно будет рассмотреть Законодательное собрание региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, Дрозденко хочет увеличить число заместителей с шести до семи.

Среди новых лиц в правительстве - глава управления по транспорту Сергей Харлашкин и замещающий должность главы комитета по культуре Владимир Цой. Из старых членов кабмина сохраняют свои места первый зампред правительства Роман Марков, а также его коллеги Михаил Москвин, Дмитрий Ялов, Николай Емельянов и Олег Малащенко.

Региональные депутаты могут принять решение относительно "списка Дрозденко" до конца октября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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