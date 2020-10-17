Дрозденко направил на рассмотрение ЗакСа новый вариант состава правительства

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, одолевший своих соперников на сентябрьских выборах с разгромным счетом, обрисовал вариант желательного для себя кабинета министров, и теперь предложенные им кандидатуры должно будет рассмотреть Законодательное собрание региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, Дрозденко хочет увеличить число заместителей с шести до семи.

Среди новых лиц в правительстве - глава управления по транспорту Сергей Харлашкин и замещающий должность главы комитета по культуре Владимир Цой. Из старых членов кабмина сохраняют свои места первый зампред правительства Роман Марков, а также его коллеги Михаил Москвин, Дмитрий Ялов, Николай Емельянов и Олег Малащенко.

Региональные депутаты могут принять решение относительно "списка Дрозденко" до конца октября.

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