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14:38

У Гостиного двора проходит акция солидарности

фото ЗакС политика У Гостиного двора проходит акция солидарности

У станции метро "Гостиный двор" в Петербурге проходит акция солидарности, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Участники мероприятия выступают в поддержку протестов в Хабаровске и Беларуси, а также за разрешение экологической проблемы на Камчатке и освобождение политических заключённых.

Участники акции держат в руках листочки с изображением голубя и подписью "#Хабаровск" или "#Беларусь". Таких людей всего семеро ещё два человека встали в пикеты: в память о погибшей журналистке Ирине Славиной и за введение в России программы по уменьшению смертности на дорогах Vision Zero. За последнее с плакатом у Гостиного двора встал муниципальный депутат МО "№15" Сергей Самусев. 

Рядом с активистами находятся сотрудники полиции, которые проверяют документы у всех пикетчиков. Выход на проезжую часть Невского проспекта огорожен железным забором, а за углом Гостиного двора стоят автозаки.

София Саттарова

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