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15:00

К концу года проведут капитальный ремонт 200 жилых домов Петербурга

фото ЗакС политика К концу года проведут капитальный ремонт 200 жилых домов Петербурга

Петербургский губернатор Александр Беглов проинспектировал работы по капитальному ремонту жилых домов в северо-восточной части города, где преобладает типовая застройка 1960-1970-х годов, передает пресс-служба Смольного. В частности, он остался доволен оперативным приведением в порядок протяженного "брежневского" дома 44 по проспекту Маршала Блюхера.

"И старые панельные дома должны выглядеть достойно. А жители в них не должны мерзнуть. Упор сегодня делается на комплексный подход. Полимерными материалами утепляются швы. Приводятся в порядок подъезды и лестничные клетки, меняются окна и двери, обшивка балконов", - приводятся слова главного городского чиновника.

По мнению Беглова, домоуправлениям пора массово переходить на так называемые "умные" домофоны".

В 2020 году был запланирован ремонт фасадов 206 жилых домов. Пока план выполняется на 85%. Уже точно известно, что 9 из этих домов, имеющие историко-культурное значение и, соответственно, государственную охрану, ввиду сложности работ, починят в следующем году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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