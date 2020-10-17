СК отменил свой отказ в расследовании смерти Тесака

Управление Следственного комитета по Челябинской области отменил собственное постановление, заключавшее в себе отказ возбуждать уголовное дело по факту смерти известного неонациста Максима Марцинкевича (более известного под прозвищем Тесак). Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Михальчик. По всей видимости, родным и близким покойного теперь придется в течение месяца ожидать ведомственной проверки обстоятельств случившегося.

"Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была", - добавил к своему сообщению Михальчик.

Напомним, что 36-летнего Тесака нашли мертвым в камере СИЗО на территории Челябинска месяц назад. Официальная версия - самоубийство, однако друзья и сторонники ультраправого активиста отказываются в нее верить. Причина их недоверия в том, что Тесак уже предупреждал, что никогда не пойдет на суицид в заключении. Последний свой срок он получил за хулиганство и уничтожение чужого имущества.

Фото: Максим Марцинкевич / ВКонтакте