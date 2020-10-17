"От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места": Хабаровчане вышли на 99-й митинг

Несколько сотен жителей Хабаровска, продолжающих протестовать против внутренней российской политики последнего времени и, в частности, летнего ареста собственного экс-губернатора Сергея Фургала, в 99-й раз прошлись по центру города и заняли площадь перед зданием администрации. Лейтмотивом мероприятия стала тема диктатуры и неприятие ее участниками. Помимо региональных претензий, демонстранты выразили солидарность со своими соседями из Белоруссии, третий месяц борющимися с режимом Александра Лукашенко. Главным слоганом митинга стал "От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места".

В отличие от предыдущей субботы, акция обошлась без стычек с ОМОНом и иных эксцессов. Таким образом, прецедентное применение силы в Хабаровске не повторилось.

Напомним, что хабаровчане продолжают требовать как максимум - освобождения Фургала, обвиняемого в организации убийств пятнадцатилетней давности, а как минимум - этапирования его в родной город и проведения гласного и честного суда над ним на глазах у его избирателей.